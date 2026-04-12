Официально: планшет OPPO Pad Mini готов к выходу

Компания OPPO объявила, что официальная презентация планшета Pad Mini состоится 21 апреля в Китае. В тот же день новинка дебютирует и на международном рынке. Производитель подтвердил наличие тонкого и легкого корпуса в сиреневой расцветке, OLED-экрана с разрешением 2.5K и технологией «мягкого света», 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой до 3,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 840.

Напомним, что в конце прошлого года был выпущен планшет OPPO Pad Air 5 с 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 7300-Ultra, 12,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2800:1980 точек, адаптивной кадровой частотой 30, 60, 90 и 120 Гц и пиковой яркостью 900 нит, аккумулятором ёмкостью 10050 мАч, поддержкой 33-Вт быстрой проводной зарядки и корпусом толщиной 6,83 мм.