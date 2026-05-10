Официально: планшет OnePlus Pad 3 Pro готов к выходу

Компания OnePlus объявила, что официальная презентация флагманского планшета OnePlus Pad 3 Pro состоится уже 13 мая. Грядущая новинка уже доступна для предзаказа в Китае. Производитель подтвердил наличие версий с 12 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, экрана с разрешением 3,4K и кадровой частотой 144 Гц и предустановленной операционной системы Android 16.

Напомним, что прошлогодний OnePlus Pad 3 имеет в своем оснащении 3-нанометровый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 13,2-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 3392:2400 точек, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 900 нит, корпус толщиной 5,97 мм и массой 675 граммов, аккумулятор ёмкостью 12140 мАч, поддержку 80-Вт быстрой зарядки и 13-Мп основной камеру.