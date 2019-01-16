Официально представили Sony A6400

Официально представлена новая беззеркальная камера Sony A6400, которая является прямым наследником A6300. Это довольно крутой продукт для того пользователя, который не хочет покупать слишком уж простую камеру, но и на профессиональную у него денег пока что нет. Такой промежуточный вариант, который уступает дорогим фотоаппаратам лишь размерами матрицы — здесь используется датчик изображения CMOS формата ASP-C, который априори дает меньше возможностей в фотографии, но и стоит в разы дешевле. В итоге данная камера, которая умеет снимать в 4К, предоставляет вам ценник в 900 долларов за «тушку», то есть фотоаппарат без объектива. Если вы хотите взять комплект сразу, то цена составит 1100 или 1300 долларов в зависимости от типа объектива и его фокусного расстояния.