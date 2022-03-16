Официально представлен Aston Martin V12 Vantage

Компания Aston Martin представила свой новый Aston Martin V12 Vantage, который оснащен 5,2-литровым двигателем V12 с двойным турбонаддувом. Новый Aston Martin V12 Vantage имеет мощность 700 л. Производство будет ограничено всего 333 единицами по всему миру.

Главный исполнительный директор Aston Martin, Тобиас Мёрс сказал о Aston Martin V12 Vantage: «У каждого великого бренда спортивных автомобилей есть автомобиль-герой. Для Aston Martin в последние годы этим автомобилем был V12 Vantage. С того момента, как в 2007 году был показан первый V12 Vantage RS Concept, наши клиенты и поклонники по всему миру влюбились в идею установки нашего самого большого двигателя в нашу самую маленькую и самую спортивную модель. Автомобиль с большим успехом совершенствовался на протяжении многих лет, но суть осталась прежней. Теперь пришло время завершить эту родословную, представив самый впечатляющий пример — самый быстрый, самый мощный и самый динамичный V12 Vantage из когда-либо существовавших».

Двигатель — это сердце Aston Martin, но особенно в этом, самом быстром и мощном Vantage из когда-либо созданных. Двигатель с 700 л/с максимальной скоростью 320 км/ч V12 Vantage разгоняется до сотни всего за 3,4 секунды. Благодаря тяговому усилию этого великолепного двигателя и широкому использованию материалов для снижения веса по всему автомобилю V12 Vantage имеет удельную мощность 390 л.с. на тонну, увеличение более чем на 20% по сравнению с Vantage с двигателем V8.