Официально представлен Ferrari 296 GTS

Ferrari представила свой последний суперкар Ferrari 296 GTS , который по сути является кабриолетом 296 GTB. Новый Ferrari 296 GTS представляет собой гибрид мощностью 819 л.с. и оснащен 3,0-литровым бензиновым двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 654 л.с., а также электродвигателем мощностью 164 л.с.

Ferrari 296 GTS, эволюция концепции двухместного берлинетта с центрально-задним расположением двигателя, приводится в движение новым двигателем V6 с углом развала цилиндров 120° в сочетании с подключаемым электродвигателем (PHEV), который дебютировал на модели 296 GTB. Таким образом, автомобиль меняет представление об удовольствии за рулем, гарантируя чистые эмоции не только тогда, когда он доведен до предела, но и в повседневных дорожных ситуациях.

Изменения, внесенные в Ferrari 296 GTS, еще больше подчеркивают четкие, утонченные линии 296 GTB. Когда верхняя часть опущена, это несравненно элегантное воплощение концепции гибрида под открытым небом. Его беспрецедентная архитектура фактически открывает совершенно новую главу в истории марки. Задача конструкторов сохранить основные характеристики 296 GTB потребовала периода тщательного анализа размеров его технических компонентов. Особое внимание было уделено минимизации влияния любых модификаций на внешний вид кузова, а также внедрению четкой, мгновенно узнаваемой темы, которая заключала бы в себе сложность дизайна, переводя его в совершенные линейные формы.