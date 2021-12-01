Официально представлен Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm официально представила процессор нового поколения для флагманских устройств Android, который вносит улучшения по всем направлениям Snapdragon 8 Gen1 - это новая схема именования, цифра для класса (8 - флагман) и вторая цифра это поколение. Это первый 4-нм чипсет Qualcomm и первый, использующий архитектуру ЦП нового поколения.

ЦП поддерживает дизайн трех кластеров, однако ядра теперь основаны на архитектуре ARMv9. Это означает, что основным ядром является Cortex-X2, и оно будет работать на частоте 3,0 ГГц. В его основе лежат три высокопроизводительных ядра на базе Cortex-A710, которые будут работать на частоте 2,5 ГГц, и четыре эффективных ядра на основе A510, работающие на частоте 1,8 ГГц. В целом новый ЦП будет на 20% быстрее, чем в Snapdragon 888, а также снизит энергопотребление до 30%.

Переходя на графический процессор, новый Adreno обещает повышение производительности на 30% и экономию энергии до 25% благодаря новой архитектуре. Qualcomm фактически разработала три функции Elite Gaming, одна из которых позволит разработчикам найти баланс между производительностью и энергоэффективностью.

Adreno Frame Motion Engine позволяет графическому процессору отображать игру с удвоенной частотой кадров, используя при этом то же количество энергии. В качестве альтернативы, он может поддерживать FPS на том же уровне, снижая при этом потребляемую мощность вдвое. Snapdragon 8 Gen 1 оснащен встроенным модемом X65 5G, который поддерживает работу как в диапазоне sub-6, так и в миллиметровом диапазоне, и может обеспечивать пиковую скорость 10 Гбит/с. Он также поддерживает агрегацию несущих для восходящей линии связи. Для локального подключения предусмотрена поддержка Wi-Fi 6 и 6E, а также усовершенствован Bluetooth. Новый чип может передавать аудио без потерь через Bluetooth LE. Он поддерживает Bluetooth LE Audio, что представляет собой серьезный прогресс по сравнению с существующими технологиями. Функция Broadcast Audio позволяет одному источнику транслировать один или несколько аудиопотоков на неограниченное количество приемников. Стереозапись также будет поддерживаться вместе с голосовыми каналами.