Официально представлен ридер ONYX BOOX Kant 2

Сегодня компания МакЦентр, которая является эксклюзивным дистрибьютором продукции ONYX International Inc, официально сообщила о старте продаж второго поколения невероятно компактного ридера под названием ONYX BOOX Kant 2 — у него экран 6,13 дюйма с соотношением сторон 2:1, стильный дизайн корпуса и операционная система на базе Android 11. Благодаря этому пользователи могут устанавливать различные приложения, взаимодействовать с устройством, использовать внешнюю гарнитуру или даже колонки для проигрывания контента. Кроме того, у ридера 32 ГБ встроенной памяти и имеется слот под карту памяти — этого хватит, чтобы загрузить целую библиотеку различных книг. Но, конечно, в данном случае самое важное — дисплей.

Новый ридер получил экран с сенсорным управлением E Ink Carta 1200, который построен на базе электронных чернил и обладает приличным разрешением 824х1648 точек. Также у этого дисплея имеется встроенная подсветка MOON Light 2, которая умеет плавно регулировать цветовую температуру экрана, чтобы глазам читателя было наиболее комфортно. А ещё здесь есть защитное стекло ONYX Glass, которое надёжно убережёт экран от механических повреждений. Это отличное решение для тех, кто хочет много читать и получать от этого максимум удовольствия, при этом имея возможность брать ридер буквально с собой — его можно положить в карман или бросить в рюкзак. Да и стоимость у новинки крайне привлекательная, особенно при нынешних ценах на печатные книги.
Apple заявила о тысяче приложений для Vision Pro…
Сегодня компания Apple официально объявила, что на текущий момент существует уже более 1000 приложений, с…
Huawei уже тестирует свою систему спутникового интернета…
Довольно известная на весь мир компания Huawei является одной, кто активно тестирует спутниковую интернет…
Apple Vision Pro погубит продажи iPad…
В течение последних нескольких дней Apple Vision Pro буквально завоевала несколько рынков в мире, получая…
Apple Vision Pro не получит приложения для YouTube…
Несколько недель назад появилась информация о том, что приложение Netflix не будет работать на передовом …
Samsung Glasses начнут продавать уже в начале 2024 года…
Сегодня появилась информация от инсайдеров о том, что корейский гигант Samsung планирует назвать свое сле…
Apple Vision Pro получит прошлогодний чип М2…
В ходе официального анонса шлема дополненной реальности Apple Vision Pro компания Apple заявила, что ново…
Сервер для Proxmox…
Proxmox, популярная открытая виртуализационная платформа, требует надежного и производительного сервер…
Для работы ИИ на ПК нужно как минимум 16 ГБ ОЗУ…
В 2024 году ожидается значительный рост в области компьютеров с модулями для работы с искусственным интел…
Обзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390HОбзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390H

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor