Официально представлен ридер ONYX BOOX Kant 2

Новый ридер получил экран с сенсорным управлением E Ink Carta 1200, который построен на базе электронных чернил и обладает приличным разрешением 824х1648 точек. Также у этого дисплея имеется встроенная подсветка MOON Light 2, которая умеет плавно регулировать цветовую температуру экрана, чтобы глазам читателя было наиболее комфортно. А ещё здесь есть защитное стекло ONYX Glass, которое надёжно убережёт экран от механических повреждений. Это отличное решение для тех, кто хочет много читать и получать от этого максимум удовольствия, при этом имея возможность брать ридер буквально с собой — его можно положить в карман или бросить в рюкзак. Да и стоимость у новинки крайне привлекательная, особенно при нынешних ценах на печатные книги.