Официально представлен ридер ONYX BOOX Kant 2

Сегодня компания МакЦентр, которая является эксклюзивным дистрибьютором продукции ONYX International Inc, официально сообщила о старте продаж второго поколения невероятно компактного ридера под названием ONYX BOOX Kant 2 — у него экран 6,13 дюйма с соотношением сторон 2:1, стильный дизайн корпуса и операционная система на базе Android 11. Благодаря этому пользователи могут устанавливать различные приложения, взаимодействовать с устройством, использовать внешнюю гарнитуру или даже колонки для проигрывания контента. Кроме того, у ридера 32 ГБ встроенной памяти и имеется слот под карту памяти — этого хватит, чтобы загрузить целую библиотеку различных книг. Но, конечно, в данном случае самое важное — дисплей.

Новый ридер получил экран с сенсорным управлением E Ink Carta 1200, который построен на базе электронных чернил и обладает приличным разрешением 824х1648 точек. Также у этого дисплея имеется встроенная подсветка MOON Light 2, которая умеет плавно регулировать цветовую температуру экрана, чтобы глазам читателя было наиболее комфортно. А ещё здесь есть защитное стекло ONYX Glass, которое надёжно убережёт экран от механических повреждений. Это отличное решение для тех, кто хочет много читать и получать от этого максимум удовольствия, при этом имея возможность брать ридер буквально с собой — его можно положить в карман или бросить в рюкзак. Да и стоимость у новинки крайне привлекательная, особенно при нынешних ценах на печатные книги.