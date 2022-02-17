Официально представлен внедорожник Porsche Macan T

Porsche добавил новую модель в линейку внедорожников Macan, выпустив Porsche Macan T. Это первая из моделей внедорожников Porsche, получившая обозначение «T», которое ранее было зарезервировано для 911 и 718 Cayman и Boxster. Новый Porsche Macan T оснащен двухлитровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 265 л.с. и 400 Нм крутящего момента.

Буква T представляет собой уникальную форму динамичного вождения Porsche с 1960-х годов. Он расшифровывается как Touring и обозначает модели, которые предлагают особенно аутентичные впечатления от вождения благодаря точной настройке, эксклюзивному оборудованию и экономичным двигателям. Верный духу Porsche 911 T 1968 года, новый Macan T отличается невероятно динамичной компоновкой и легким двухлитровым двигателем с турбонаддувом в сочетании со спортивным дизайном и набором стандартного оборудования, которое идеально подходит для спортивного автомобиля.

Автомобиль развивает максимальную скорость 232 км/ч, а время разгона от 0 до 100 км/ч составляет всего 6,2 секунды. Он разработан, чтобы быть легче, чем стандартная модель, и поставляется с настроенным кузовом, которое было занижено на 15 мм, и в стандартной комплектации поставляется с PASM (Porsche Active Suspension Management).