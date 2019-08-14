Официальное имя OnePlus TV

2019-08-14, Автор - Adelia ; Продукт - OnePlus ; [26]
OnePlus в среду официально объявил официальное название своего долгожданного Smart TV. Компания из Шэньчжэня заявила, что ее первый продукт для Smart TV будет просто называться OnePlus TV.Официальная дата запуска OnePlus TV пока не сообщается. Тем не менее, недавний отчет предположил, что запуск может произойти где-то в конце сентября.

Что касается дизайна логотипа, OnePlus не внес каких-либо серьезных изменений по сравнению с тем, что мы видели в брендинге своих смартфонов. Есть цифровая со знаком «+», который является родным логотипом компании, наряду со словом «ТВ».

«Мы были вдохновлены классической геометрической прогрессией, которую можно увидеть во многих классических видах искусства, таких как древний индуистский символ, мандала и знаменитый древнегреческий храм Герайон Аргосский», - подчеркнула компания при разработке дизайн логотипа.

Дата запуска OnePlus TV до сих пор остается загадкой. Однако, если мы пойдем по предыдущему отчету, он может дебютировать 26 сентября . В недавнем сертификационном листинге также указывалось, что компания будет иметь различные размеры экрана от 43 до 75 дюймов . Предполагается, что телевизор будет работать под управлением Google Android TV и может иметь несколько вариантов с OLED-панелями.


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