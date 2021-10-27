Окончательная спецификация ЦП Intel 12-го поколения

Окончательные спецификации, а также цены на первые шесть процессоров Intel 12-го поколения Core были опубликованы в Интернете, и хорошая новость заключается в том, что официальные цены не так плохи, как мы предполагали, основываясь на более ранних утечках и это, по крайней мере, компенсирует некоторое увеличение стоимости материнских плат Z690 по сравнению с моделями Z590.

Что касается спецификаций, мы не видим здесь ничего неожиданного. Базовый TPD всех шести процессоров составляет 125 Вт, похоже, что Intel использует максимальную турбо-мощность в качестве еще одного отличия продукта, по крайней мере, в большей степени, чем раньше. Процессоры Core i9 получают максимальную турбо-мощность 241 Вт, в то время как Core i7 - 190 Вт, а Core i5 - 150 Вт. По крайней мере, Intel открыто об этом говорит, и вопрос в том, повлияет ли это на разгон. Очевидно, что меньшее количество ядер ЦП приведет к снижению общего энергопотребления, но тогда возникает вопрос, почему у Core i5 базовый TPD составляет 125 Вт.

Что касается цены, новый Core i9-12900K имеет прейскурантную цену 1000 долларов, что примерно на 80 долларов дешевле, чем просочившаяся цена из Micro Center, но все же примерно на 40-50 долларов дороже, чем Core i9-11900K 11-го поколения. Процессор KF на 15 долларов дешевле и составляет 564 доллара США, что меньше чем процессор 11-го поколения K и KF. Переходя на ступеньку ниже к процессорам Core i7, 12700K он стоит 409 долларов, а версия KF - 384 доллара США, что соответствует компонентам Core i7 11-го поколения. Наконец, Core i5-12600K стоит 289 долларов США, а версия KF - 264 доллара США, что примерно на 15-25 долларов выше, чем у эквивалентов Core i5 11-го поколения.