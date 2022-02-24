Ola Electric заявила, что планирует построить завод по производству батарей мощностью 50 ГВтч в Индии

Ola Electric, поддерживаемая Softbank Group, планирует построить в Индии завод по производству аккумуляторных батарей мощностью до 50 гигаватт-часов (ГВтч). Первоначальный план состоит в том, чтобы к 2023 году установить 1 ГВтч аккумуляторной емкости и увеличить ее до 20 ГВтч в течение следующих 3-4 лет, для этого потребуются инвестиции в размере до 1 миллиарда долларов.

Источники сообщили, что Ola, которая в настоящее время импортирует аккумуляторные батареи из Южной Кореи, также планирует инвестировать в компании с передовыми технологиями производства элементов и аккумуляторов и создаст центр исследований и разработок аккумуляторов в Индии. В производстве аккумуляторных элементов доминирует несколько азиатских компаний, включая CATL, LG Energy Solutions и Panasonic, которые поставляют продукцию крупным мировым автопроизводителям, таким как Tesla Inc и Volkswagen. Индия хочет, чтобы компании производили экологически чистые автомобили и аккумуляторы на местном уровне, чтобы сократить расходы страны на импорт нефти и уменьшить загрязнение окружающей среды. Правительство планирует выделить для этого поощрения в размере до 6 миллиардов долларов, и Ola Electric входит в число тех, кто подал заявку на их получение.