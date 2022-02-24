Ola Electric заявила, что планирует построить завод по производству батарей мощностью 50 ГВтч в Индии

Ola Electric, поддерживаемая Softbank Group, планирует построить в Индии завод по производству аккумуляторных батарей мощностью до 50 гигаватт-часов (ГВтч). Первоначальный план состоит в том, чтобы к 2023 году установить 1 ГВтч аккумуляторной емкости и увеличить ее до 20 ГВтч в течение следующих 3-4 лет, для этого потребуются инвестиции в размере до 1 миллиарда долларов.

Источники сообщили, что Ola, которая в настоящее время импортирует аккумуляторные батареи из Южной Кореи, также планирует инвестировать в компании с передовыми технологиями производства элементов и аккумуляторов и создаст центр исследований и разработок аккумуляторов в Индии. В производстве аккумуляторных элементов доминирует несколько азиатских компаний, включая CATL, LG Energy Solutions и Panasonic, которые поставляют продукцию крупным мировым автопроизводителям, таким как Tesla Inc и Volkswagen. Индия хочет, чтобы компании производили экологически чистые автомобили и аккумуляторы на местном уровне, чтобы сократить расходы страны на импорт нефти и уменьшить загрязнение окружающей среды. Правительство планирует выделить для этого поощрения в размере до 6 миллиардов долларов, и Ola Electric входит в число тех, кто подал заявку на их получение.
Комментарии и отзывы Ola Electric
Tektronix представляет первое в отрасли устройство для тести…
Tektronix представляет первое в отрасли устройство для тестиКомпания Tektronix, Inc. представляет первое в отрасли устройство для тестирования базовых передатчиков, …
Nvidia планирует отказаться от приобретения Arm…
Nvidia планирует отказаться от приобретения ArmNvidia планирует отказаться от покупки Arm у SoftBank Group после того, как в 2020 году предложила британ…
Roswell Biotechnologies представил датчики молекулярной элек…
Roswell Biotechnologies представил датчики молекулярной элекБыл разработан первый чип молекулярной электроники, реализующий 50-летнюю цель интеграции отдельных молек…
LG демонстрирует прогресс в технологии 6G на корейской выста…
LG демонстрирует прогресс в технологии 6G на корейской выстаСтремление к ультрасовременной связи с высокооктановыми сетевыми скоростями - это область исследований, к…
Sony разрабатывает первую в мире технологию многослойного CM…
Sony разрабатывает первую в мире технологию многослойного CMSony Semiconductor Solutions Corporation преуспела в разработке первой в мире технологии многослойных CMO…
Boeing вкладывает деньги в проект электрического воздушного …
Boeing вкладывает деньги в проект электрического воздушного Wisk Aero, стартап электрического воздушного такси, привлек 450 миллионов долларов от Boeing в рамках нов…
Google создала умную лампу dLight для своих сотрудников…
Google создала умную лампу dLight для своих сотрудниковЕсли вы ищете умную лампу с поддержкой Google Assistant, вы будете разочарованы, узнав что Google создал …
Ansys присоединяется к Альянсу экосистем проектирования Inte…
Ansys присоединяется к Альянсу экосистем проектирования InteСегодня Ansys объявила о своем первом партнерстве с IFS Accelerator - EDA Alliance, чтобы предоставить лу…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor