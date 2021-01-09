Olympus E-M10 III стал самой продаваемой камерой в Японии

Агентство BCNranking опубликовало рейтинг самых продаваемых беззеркальных камер в Японии за 2020 год. Список возглавила модель Olympus E-M10 Mark III от уже не существующей формально компании Olympus (принадлежит OM Digital Solutions Co., Ltd). Также в тройку самых популярных моделей вошли Canon EOS Kiss M Double Zoom Kit White и Olympus PEN E-PL9 EZ Double Zoom Kit White. Четвертое место заняла камера Sony A6400 Double Zoom Lens Kit Black, а пятое – Canon EOS Kiss M Double Zoom Kit Black.

Напомним, что выпущенная в 2017 году беззеркалка Olympus OM-D E-M10 Mark III характеризуется 16-Мп датчиком изображения формата Micro Four Thirds, процессором TruePic VIII, скоростью серийной съемки 8,6 к/с, функцией записи видео в 4К при 30 к/с, стабилизатором изображения, подвижным сенсорным экраном, портами USB и HDMI, модулем Wi-Fi 802.11n, размерами корпуса 122:84:50 мм, массой 410 г и аккумулятором с автономностью в 330 снимков.
Комментарии и отзывы Olympus E-M10 III
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