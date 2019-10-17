Olympus E-M5 Mark III создан для профессионалов

Официально представлен новый фотоаппарат Olympus E-M5 Mark III, который создан для тех, кто уже разобрался в фотографии, понял, как это все работает и хочет получить более высокое качество изображения. Это довольно классная камера с большим набором функций и особенностей, которые позволят получить массу удовольствия от процесса создания шедевра. Конечно, такого уровня камера стоит приличных денег, плюс нужно будет прикупить объектив и прочие дополнительные аксессуары. Но, это та ситуация, когда камера стоит своих денег и если вы хотите выйти на уровень профессионала, то нужно посмотреть в сторону именно такого решения. За свои деньги это отличный вариант качественной камеры и объективы стоят дешевле, чем на Sony, например.