Olympus объявила о продаже бизнеса по производству фотоаппаратов

Созданная в 1919 года, компания Olympus приняла решение о продаже своего подразделения по производству фототехники. Компания Olympus являлась одним из лидеров в области фотоаппаратов. Покупателем стал инвестиционный фонд Japan Industrial Partners. Финансовые подробности сделки не разглашаются.

Такое решение компанией Olympus было принято, из-за того, что на рынке появились смартфоны с супер-камерами. В связи с этим у компании возникли проблемы и дела у Olympus пошли на спад. Финансовые проблемы у Olympus возникли еще в 2011 году, когда были обнародованы убытки компании.
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