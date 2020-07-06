Olympus объявила о продаже бизнеса по производству фотоаппаратов

Созданная в 1919 года, компания Olympus приняла решение о продаже своего подразделения по производству фототехники. Компания Olympus являлась одним из лидеров в области фотоаппаратов. Покупателем стал инвестиционный фонд Japan Industrial Partners. Финансовые подробности сделки не разглашаются.

Такое решение компанией Olympus было принято, из-за того, что на рынке появились смартфоны с супер-камерами. В связи с этим у компании возникли проблемы и дела у Olympus пошли на спад. Финансовые проблемы у Olympus возникли еще в 2011 году, когда были обнародованы убытки компании.