OmniVision представила 40 Мп сенсор для смартфонов

OmniVision только что анонсировала новый сенсор камеры для смартфона. Новый датчик получил название OV40A, он представляет собой 40-мегапиксельный датчик изображения, разработанный для использования со смартфонами следующего поколения. Он имеет пиксели размером 1,0 микрон и предлагает технологии сверхвысокого усиления и снижения шума для лучших в своем классе характеристик камеры при слабом освещении. Если говорить проще — с данным датчиком смартфоны при плохом освещении будут снимать намного лучше, получая больше света через линзу. Конечно, на текущий момент это лишь маркетинговые заголовки, так как реальных тестов еще нет, но производитель ранее уже делал качественные продукты, так что сомневаться в новом датчике причин нет.