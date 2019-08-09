Omnivision выпустит 100-мегапиксельные камеры

О готовящемся релизе сравнительно недорогих сенсоров OmniVision сообщил в своём Twitter-блоге индийский инсайдер Сундхаш Амбхор. По его словам, тайваньский датчик будет уступать новинке Samsung в отношении светосилы и количества эффективных пикселей, зато обойдется производителям намного дешевле. Он утверждает, что скоро камеры с огромным по современным меркам разрешением появятся и в бюджетных смартфонах.Вскоре после заявления Redmi о намерении выпустить смартфон со 108-мегапиксельной камерой производства Samsung в «гонку вооружений» включилась тайваньская компания Omnivision. По данным сетевых источников, новые сенсоры бренда с разрешением 100 Мп составят конкуренцию решениям южнокорейского бренда и дебютируют в составе доступных линеек смартфонов.О стоимости новинки пока неизвестно.