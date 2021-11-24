OnLogic IoT Connect Kit позволяет подключиться к облаку менее чем за час

На этой неделе OnLogic выпустила свой новый комплект Connect Kit, который поможет вам подключиться к облаку менее чем за час. OnLogic объединила прочное и надежное оборудование с мощным программным обеспечением и консультациями своих надежных партнеров, предоставив вам все необходимое для подключения к облаку менее чем за 60 минут. Цифровая трансформация вашего бизнеса обеспечивает прозрачность и контроль, необходимые для удовлетворения меняющихся требований рынка, ожиданий бизнеса и производственных целей.

Connect Kit сводит к минимуму сложность начала цифровой трансформации. Используя оборудование AWS IoT Verified и предварительно созданное программное обеспечение Ignition, вы можете быстро и безопасно подключить свой объект к облаку с помощью простых визуальных интерфейсов. Нет необходимости в длительных и дорогостоящих консультациях или знаниях кодирования. Когда вы будете готовы к подключению, включенный час экспертных рекомендаций от партнеров компании в Cirrus Link Solutions поможет вам быстро приступить к работе. Входящие в комплект кабели позволяют подключать оборудование, ПЛК или удаленные терминалы через Ethernet-соединение. Защищенный ПК, входящий в комплект Connect Kit, также предоставляет дополнительные возможности ввода-вывода, позволяя подключать ваши системы через COM, CAN-шину и DIO.
Комментарии и отзывы OnLogic IoT Connect Kit
Google собирается по умолчанию включить двухфакторную аутент…
Google собирается по умолчанию включить двухфакторную аутентВ мае Google объявил о планах включить двухфакторную аутентификацию или двухэтапную проверку по умолчанию…
Google прекращает использование службы Fiber TV…
Google прекращает использование службы Fiber TVGoogle объявила, что прекращает использование своей службы Fiber TV и вместо этого пользователям «модерни…
Мощный суперкомпьютер с ИИ Jetson AGX Orin Robotics от NVIDI…
Мощный суперкомпьютер с ИИ Jetson AGX Orin Robotics от NVIDINVIDIA представила NVIDIA Jetson AGX Orin, самый маленький, самый мощный и энергоэффективный суперкомпьют…
Облачное игровое приложение NVIDIA GeForce NOW транслируется…
Облачное игровое приложение NVIDIA GeForce NOW транслируетсяNVIDIA и LG объявили на этой неделе, что облачный сервис потоковой передачи игр NVIDIA GeForce NOW скоро …
Apple прекращает выпуск 21-дюймового iMac…
Apple прекращает выпуск 21-дюймового iMacApple прекратила выпуск 21-дюймовый iMac с процессором Intel и удалила из своих магазинов на выходных, а …
Simply NUC представляет прочный безвентиляторный мини-ПК на …
Simply NUC представляет прочный безвентиляторный мини-ПК на imply NUC, Inc, ведущая компания по интеграции мини-компьютеров, недавно анонсировала Cypress Porcoolpine…
GeForce Now от Nvidia получает обновление RTX 3080…
GeForce Now от Nvidia получает обновление RTX 3080Nvidia запускает выделенные игровые модули RTX 3080 с низкой задержкой в ​​облаке до конца 2021 года. GeF…
Представлен NVIDIA Modulus для моделей Physics ML…
Представлен NVIDIA Modulus для моделей Physics MLВо время мероприятия NVIDIA GTC компания представила новую структуру для разработки моделей Physics ML дл…
Лучшие Android приставки. Xiaomi Mi Box SЛучшие Android приставки. Xiaomi Mi Box S
Обзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПКОбзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПК
Обзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизораОбзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизора
Идей подарков на Новый год. Медиаплеер SBER SberBoxИдей подарков на Новый год. Медиаплеер SBER SberBox
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor