OnLogic IoT Connect Kit позволяет подключиться к облаку менее чем за час

На этой неделе OnLogic выпустила свой новый комплект Connect Kit, который поможет вам подключиться к облаку менее чем за час. OnLogic объединила прочное и надежное оборудование с мощным программным обеспечением и консультациями своих надежных партнеров, предоставив вам все необходимое для подключения к облаку менее чем за 60 минут. Цифровая трансформация вашего бизнеса обеспечивает прозрачность и контроль, необходимые для удовлетворения меняющихся требований рынка, ожиданий бизнеса и производственных целей.

Connect Kit сводит к минимуму сложность начала цифровой трансформации. Используя оборудование AWS IoT Verified и предварительно созданное программное обеспечение Ignition, вы можете быстро и безопасно подключить свой объект к облаку с помощью простых визуальных интерфейсов. Нет необходимости в длительных и дорогостоящих консультациях или знаниях кодирования. Когда вы будете готовы к подключению, включенный час экспертных рекомендаций от партнеров компании в Cirrus Link Solutions поможет вам быстро приступить к работе. Входящие в комплект кабели позволяют подключать оборудование, ПЛК или удаленные терминалы через Ethernet-соединение. Защищенный ПК, входящий в комплект Connect Kit, также предоставляет дополнительные возможности ввода-вывода, позволяя подключать ваши системы через COM, CAN-шину и DIO.