OnLogic IoT Connect Kit позволяет подключиться к облаку менее чем за час

Connect Kit сводит к минимуму сложность начала цифровой трансформации. Используя оборудование AWS IoT Verified и предварительно созданное программное обеспечение Ignition, вы можете быстро и безопасно подключить свой объект к облаку с помощью простых визуальных интерфейсов. Нет необходимости в длительных и дорогостоящих консультациях или знаниях кодирования. Когда вы будете готовы к подключению, включенный час экспертных рекомендаций от партнеров компании в Cirrus Link Solutions поможет вам быстро приступить к работе. Входящие в комплект кабели позволяют подключать оборудование, ПЛК или удаленные терминалы через Ethernet-соединение. Защищенный ПК, входящий в комплект Connect Kit, также предоставляет дополнительные возможности ввода-вывода, позволяя подключать ваши системы через COM, CAN-шину и DIO.