OnLogic представляет линейку мини-ПК на базе встраиваемых процессоров AMD Ryzen

ML100G-40 - это компактная безвентиляторная система, предназначенная для установки в условиях ограниченного пространства, и может быть сконфигурирована с процессором AMD Ryzen Embedded R1505G или AMD Ryzen Embedded V1605B. Спроектирован так, чтобы быть полностью бесшумной, полностью твердотельной и пассивно охлаждаемой, без необходимости в вентиляторе или отверстиях в корпусе. Система имеет двойную локальную сеть, возможности трех дисплеев и может быть настроена с различными вариантами памяти и хранилища.
MC510-40 с активным охлаждением поддерживает четыре дисплея и работает на процессоре AMD Ryzen Embedded V1605B. Система предназначена для цифровых вывесок и приложений для рабочих станций, которые не требуют защиты окружающей среды, предлагаемой безвентиляторным решением.