OnLogic представляет линейку мини-ПК на базе встраиваемых процессоров AMD Ryzen

OnLogic, мировой производитель промышленного оборудования и компьютерной техники IoT, объединился с AMD для выпуска линейки промышленных компьютеров малого форм-фактора на базе процессоров AMD Ryzen Embedded. И ультракомпактный безвентиляторный ML100G-40, и активно охлаждаемый MC510-40 уже доступны для предварительного заказа.

ML100G-40 - это компактная безвентиляторная система, предназначенная для установки в условиях ограниченного пространства, и может быть сконфигурирована с процессором AMD Ryzen Embedded R1505G или AMD Ryzen Embedded V1605B. Спроектирован так, чтобы быть полностью бесшумной, полностью твердотельной и пассивно охлаждаемой, без необходимости в вентиляторе или отверстиях в корпусе. Система имеет двойную локальную сеть, возможности трех дисплеев и может быть настроена с различными вариантами памяти и хранилища.

MC510-40 с активным охлаждением поддерживает четыре дисплея и работает на процессоре AMD Ryzen Embedded V1605B. Система предназначена для цифровых вывесок и приложений для рабочих станций, которые не требуют защиты окружающей среды, предлагаемой безвентиляторным решением.