OneDrive на Windows 7, 8 и 8.1 умрет 1 марта 2022 года

Microsoft пытается подтолкнуть больше людей к более новым версиям операционной системы Windows. Как сообщает информационное издание Thurott, Microsoft предупредила, что приложение OneDrive для настольных ПК перестанет синхронизировать данные на операционных системах Windows 7, 8 и 8.1 начиная с 1 марта 2022 года. Более того, программное обеспечение на данных версиях Windows больше не будет получать обновления с 1 января. Вы по-прежнему можете использовать интернет для передачи файлов вручную, но это явно проблема, если вы регулярно получаете доступ к облачным файлам со старого ПК. Бизнес-клиенты тоже не получат особой отсрочки. Microsoft связывает корпоративную поддержку OneDrive с циклом Windows для соответствующих машин. Пользователи Windows 7 и 8.1 на рабочем месте будут иметь доступ вплоть до 10 января 2023 года (конец расширенной поддержки обеих платформ), а пользователям Windows 8 уже не повезло.

Удивительно, но компания не стеснялась своих рассуждений на эту тему. По словам разработчиков OneDrive, это поможет «сосредоточить ресурсы» на новых платформах и технологиях Windows. Другими словами, Microsoft действительно хочет, чтобы вы обновились до Windows 10 или Windows 11. Впрочем, нельзя сказать, что это неожиданный ход. Microsoft уже давно не может убедить некоторых клиентов перейти на более новые версии Windows, до такой степени, что компании и правительства предпочитают платить за специальные контракты на поддержку, а не за обновление. Это, конечно, вредит чистой прибыли Microsoft, но также создает риски для безопасности.