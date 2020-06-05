OnePlus 8 и 8 Pro получили новое обновление OxygenOS 10.5.8

Новинки OnePlus 8 и 8 Pro начали получать новую версию операционной системы OxygenOS версии 10.5.8. Новое обновление содержит исправление для системы безопасности за май.

Общее энергопотребление смартфонов было улучшено, добавлены новые настройки камеры в виде кодека H.265 HEVC. OnePlus 8 Pro получит режим автофокуса для сверхширокоугольного объектива с близкого расстояния. Исправлена ошибка связанная с дисплеем. Оптимизирован пользовательский интерфейс.

Новое обновление увеличивает время работы батареи. Оптимизирована стабильность беспроводной зарядки. Улучшена производительность и стабильность передачи Wi-Fi. Глядя на новое обновление видно, что компания OnePlus проделала большую работу для стабильной работы смартфонов.