OnePlus 8T все же засветился в бенчмарках

Буквально вчера мы писали новости о том, что компания OnePlus не планирует выпускать улучшенную версию смартфона OnePlus 8T, так как этот гаджет идеален и сделать его лучше просто нельзя — это заявление самой компании. Теперь же в сети появилась информация о том, что смартфон OnePlus 8T получит 12 гигабайт памяти и операционную систему Android 11. То есть, производитель все же выпустит улучшенную версию своего смартфона, просто это устройство будет продаваться под тем же именем. Изменения и правда не самые заметные, ведь помимо оперативной памяти устройство больше ничего нового не получит. Но, мы ожидаем новостей и после официального анонса, а он будет уже скоро, можно будет говорить о преимуществах и недостатках продукта.

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