OnePlus, OPPO, vivo подали заявку на регистрацию товарного знака для автономных транспортных средств

Китайская компания OnePlus подала заявку на получение товарного знака Class 12. Торговая марка Class 12 относится к транспортным средствам, автомобилям без водителя, самобалансирующимся электросамокатам, транспортным средствам с дистанционным управлением, гражданским дронам и даже лодкам.

Заявка на регистрацию товарного знака датирована 30 марта 2021 года, но ее заметили только сейчас. К нему присоединяются аналогичные приложения от OPPO и vivo , что указывает на то, что BBK Electronics и все ее дочерние компании стремятся выйти на рынок электромобилей.