OnePlus Pad получил Android 15

Компания OnePlus в последнее время активно выпускает обновления, добавляя свою фирменную прошивку OxygenOS 15 на базе Android 15 на множество устройств, которые изначально даже не предполагались. Например, сегодня настала очередь оригинального планшета OnePlus Pad получить новую версию программного обеспечения. Планшет, выпущенный в 2023 году, пока получает обновление только в Индии, но уже на следующей неделе оно будет доступно в Европе и Северной Америке. Естественно, обновление распространяется поэтапно, поэтому уведомление может прийти не сразу, но переживать точно не стоит — рано или поздно производитель удовлетворит запросы всех пользователей. И, конечно, список изменений огромен — данная прошивка даёт просто море новых функций, которые в корне меняют ощущения от процесса взаимодействия с планшетом.

Например, сам производитель отмечает улучшенные анимации и эффекты интерфейса, функции AI Detail Boost и AI Reflection Eraser для фотографий (позволяет повышать резкость и удалять объекты соответственно), новый ИИ-инструмент для работы с текстом и многое другое. Здесь даже есть функция генерации текста, так что пользователь может получать генеративный искусственный интеллект буквально на своём смартфоне без необходимости взаимодействовать с какими-то сторонними серверами и так далее. Это на самом деле важный апдейт, который говорит о стремлении производителя поддерживать пользователей относительно старых устройств.
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