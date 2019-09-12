OnePlus TV Teaser Image с уникальным дизайном

2019-09-12, Автор - Adelia; Продукт - OnePlus; [48]
Генеральный директор OnePlus Пит Лау регулярно публикует информацию и изображения нового телевизора через Twitter или на официальном форуме компании.

Последний тизер от Пита Лау показывает часть спинки и подставки телевизора OnePlus.Телевизор будет иметь кевларовидную отделку сзади и уникальный дизайн подставки, который не похож на большинство вариантов, доступных сегодня на рынке. Подставка имеет поворотный механизм, позволяющий наклонять телевизор для более широкого обзора. Верхняя часть телевизора и подставка видна; нижняя часть, скорее всего, имеет порты и соединения.

Буквально на прошлой неделе Пит Лау опубликовал изображение пульта будущего телевизора OnePlus, демонстрируя минималистский дизайн, который очень напоминает пульт Apple TV. OnePlus TV будет премиальным предложением, будет иметь 55-дюймовый QLED-экран и будет поддерживать HDR-контент Dolby Vision.

Также из OnePlus в магазине Google Play было выпущено приложение Zen Mode.Приложение совместимо только с определенными устройствами, включая OnePlus 7 Pro, OnePlus 7, OnePlus 6T и OnePlus 6. Zen Mode - это оздоровительное приложение, которое ограничивает доступ к большинству функций на смартфоне в течение определенного периода времени.


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