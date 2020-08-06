OnePlus анонсирует OxygenOS 11 с новыми функциями на базе Android 11

Компания OnePlus планирует выпустить предварительную сборку операционной системы Android 11 для разработчиков. Владельцы смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro получат возможность протестировать возможности и новые функции которые предлагает компания. После этого развернется выпуск стабильного обновления OxygenOS 11 на базе Android 11. Другие совместимые устройства также получат бета-версию постепенно.

Как и другое предыдущее обновление OxygenOS или Android для устройств OnePlus, пользователи увидят новые функции и улучшения. Будет представлен новый темный режим и обновлен Zen Mode до Zen Mode 2.0.