OnePlus анонсирует OxygenOS 11 с новыми функциями на базе Android 11

Компания OnePlus планирует выпустить предварительную сборку операционной системы Android 11 для разработчиков. Владельцы смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro получат возможность протестировать возможности и новые функции которые предлагает компания. После этого развернется выпуск стабильного обновления OxygenOS 11 на базе Android 11. Другие совместимые устройства также получат бета-версию постепенно.

Как и другое предыдущее обновление OxygenOS или Android для устройств OnePlus, пользователи увидят новые функции и улучшения. Будет представлен новый темный режим и обновлен Zen Mode до Zen Mode 2.0.
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