OnePlus добавит в OxygenOS принудительный общесистемный темный режим

Компания OnePlus начала тестирование функции принудительного темного режима для OxygenOS, которая выключит свет даже в приложениях, которые обычно не поддерживают темный режим.

Новая опция может стать официальной после выпуска OnePlus 8. Подтверждение этому было найдено в последней бета-версии OxygenOS для OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. Ранее Google уже реализовал общесистемный темный режим с Android 10, но если приложение по какой-то причине не было обновлено с поддержкой темного режима, оно останется только в светлом режиме, и вы ничего не можете с этим поделать. Именно это и хочет исправить OnePlus.

Принудительный темный режим будет работать независимо от того, нашли ли разработчики время для написания кода в своем приложении или нет.