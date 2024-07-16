OnePlus представила планшет Pad 2

Сегодня компания OnePlus официально представила свой первый флагманский Android-планшет под названием OnePlus Pad 2, который активно обсуждали на просторах интернета последние несколько недель. Стоит отметить, что он идентичен недавно представленному в Китае OnePlus Pad Pro и оснащён 12,1-дюймовым IPS LCD-дисплеем, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и батареей ёмкостью 9510 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Правда, в определённых регионах мира продавать планшет будут без комплектной зарядки в коробке, что немного грустно. Пожалуй, важнейшим бонусом планшета OnePlus Pad 2 является 12,1-дюймовый экран с разрешением 2120x3000 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Яркость экрана достигает 900 нит, а соотношение сторон составляет 7:5, что довольно нехарактерно для планшетных компьютеров.

Кроме того, OnePlus добавила сразу шесть динамиков и поддержку стилуса OnePlus Stylo 2, так что рисовать будет комфортнее, как и делать заметки. Вместе с процессором в системе на кристалле имеется 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, ещё есть модули Bluetooth 5.4, NFC и Wi-Fi 7. Работает планшет на базе операционной системы Android 14,поверх которой добавлена фирменная прошивка OxygenOS 14. Стоит такой планшет 550 долларов, что достаточно немало на самом деле, но, с другой стороны, это флагманское устройство топового уровня, которое справляется с любыми задачами и позволяет превратить гаджет в ноутбук.