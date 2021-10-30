OneStudios P1 - мощный мини-ПК от Intel

OneStudios P1 - это мощный мини-ПК Intel 4K с процессорами Intel 10-го поколения. Система предлагает выбор вариантов конфигурации и выбор процессоров от Intel i3, i5 и i7 с поддержкой Intel UHD Graphics и 16 ГБ памяти DDR 4 вместе с беспроводным подключением, Thunderbolt 3 и возможностью запуска операционной системы Microsoft Windows 10.

Процессор Intel i7 - самый мощный процессор в мини-ПК. Благодаря 4 ядрам и 8 потокам он обеспечивает бесшовную многозадачность и переключение без задержек во время работы. Обновляемая оперативная память и твердотельный накопитель могут повысить скорость открытия, загрузки программного обеспечения и загрузки файлов. Intel Iris Plus Graphics G7 обеспечивает серьезную вычислительную мощность, позволяющую легко справляться с требованиями сложного программного обеспечения для проектирования, редактирования и воспроизведения видео UHD или запуска легких игр.