OneStudios P1 - мощный мини-ПК от Intel

Процессор Intel i7 - самый мощный процессор в мини-ПК. Благодаря 4 ядрам и 8 потокам он обеспечивает бесшовную многозадачность и переключение без задержек во время работы. Обновляемая оперативная память и твердотельный накопитель могут повысить скорость открытия, загрузки программного обеспечения и загрузки файлов. Intel Iris Plus Graphics G7 обеспечивает серьезную вычислительную мощность, позволяющую легко справляться с требованиями сложного программного обеспечения для проектирования, редактирования и воспроизведения видео UHD или запуска легких игр.