OneStudios P1 - мощный мини-ПК от Intel

OneStudios P1 - это мощный мини-ПК Intel 4K с процессорами Intel 10-го поколения. Система предлагает выбор вариантов конфигурации и выбор процессоров от Intel i3, i5 и i7 с поддержкой Intel UHD Graphics и 16 ГБ памяти DDR 4 вместе с беспроводным подключением, Thunderbolt 3 и возможностью запуска операционной системы Microsoft Windows 10.

Процессор Intel i7 - самый мощный процессор в мини-ПК. Благодаря 4 ядрам и 8 потокам он обеспечивает бесшовную многозадачность и переключение без задержек во время работы. Обновляемая оперативная память и твердотельный накопитель могут повысить скорость открытия, загрузки программного обеспечения и загрузки файлов. Intel Iris Plus Graphics G7 обеспечивает серьезную вычислительную мощность, позволяющую легко справляться с требованиями сложного программного обеспечения для проектирования, редактирования и воспроизведения видео UHD или запуска легких игр.

Комментарии и отзывы OneStudios P1
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