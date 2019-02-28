OneWeb выпустил свои первые 5G спутники в космос

После ряда задержек американская телекоммуникационная компания OneWeb наконец-то выпустила свою первую партию спутников, которая обеспечит доступ в интернет в сельских регионах по всему миру. Первый запуск компании состоялся в среду, когда ракета "Союз", управляемая Arianespace, стартует из Гвианского космического центра с шестью спутниками OneWeb. Запуск был запланирован на 13:37 и транслировался в прямом эфире на веб-сайте OneWeb или на канале Arianespace на YouTube. Этот запуск стал первым шагом в плане компании по созданию большой сети спутников, которая будет висеть на низкой околоземной орбите и направлять широкополосный интернет в районы с недостаточным обслуживанием. Компания планирует выставить 650 спутников к 2020 году, и планирует расширить до 900, поскольку она расширяет свое покрытие. Сеть будет построена в течение 21 запуска для развертывания спутников.