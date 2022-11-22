OneXPlayer 2 позволяет играть в игры в любой точке мира

В последнее время всё больше производителей электроники стали выпускать свои портативные игровые консоли, чтобы предоставить пользователям возможность играть в современные проекты даже без наличия производительного компьютера. Например, в продажу поступила портативная консоль OneXPlayer 2, которая предоставляет доступ к современным видеоиграм на максимальных настройках графики в любой точке мира — под капотом устройства расположен достаточно производительный процессор, графическая подсистема, много оперативной и встроенной памяти на твердотельном накопителе. Получается портативная консоль, которая не уступает конкурентам на десктопе в плане производительности в играх, что крайне удобно в определённых обстоятельствах.

Например, не все геймеры играют только дома — если вы добираетесь на метро до работы в течение часа или даже больше, то можно смело брать такой гаджет и играть с комфортом по пути на работу и с неё. Также в домашних условиях иногда приятнее сидеть на кресле или диване и играть в видеоигры, нежели сидеть за компьютером перед монитором. И хотя стоимость устройства даже чуть выше, чем у Steam Deck, на самом деле и производительность у продукта выше. Так что поклонникам мобильного гейминга точно стоит посмотреть в сторону этой новинки, так как OneXPlayer 2 выглядит слишком привлекательным продуктом на самом деле. Вопрос только в длительности автономной работы, но пока что ответить на этот вопрос проблематично.