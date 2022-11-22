OneXPlayer 2 позволяет играть в игры в любой точке мира

В последнее время всё больше производителей электроники стали выпускать свои портативные игровые консоли, чтобы предоставить пользователям возможность играть в современные проекты даже без наличия производительного компьютера. Например, в продажу поступила портативная консоль OneXPlayer 2, которая предоставляет доступ к современным видеоиграм на максимальных настройках графики в любой точке мира — под капотом устройства расположен достаточно производительный процессор, графическая подсистема, много оперативной и встроенной памяти на твердотельном накопителе. Получается портативная консоль, которая не уступает конкурентам на десктопе в плане производительности в играх, что крайне удобно в определённых обстоятельствах.

Например, не все геймеры играют только дома — если вы добираетесь на метро до работы в течение часа или даже больше, то можно смело брать такой гаджет и играть с комфортом по пути на работу и с неё. Также в домашних условиях иногда приятнее сидеть на кресле или диване и играть в видеоигры, нежели сидеть за компьютером перед монитором. И хотя стоимость устройства даже чуть выше, чем у Steam Deck, на самом деле и производительность у продукта выше. Так что поклонникам мобильного гейминга точно стоит посмотреть в сторону этой новинки, так как OneXPlayer 2 выглядит слишком привлекательным продуктом на самом деле. Вопрос только в длительности автономной работы, но пока что ответить на этот вопрос проблематично.
Tesla Optimus Robot выпустят до 2030 года…
Совсем недавно Илон Маск провел презентацию своих новинок, в ходе которой был представлен гуманоидный роб…
Razer Kishi V2 Теперь работает и с iPhone…
Мобильный игровой контроллер Razer Kishi второго поколения теперь доступен для iPhone. Как и в случае с в…
Nanoleaf LED теперь синхронизируется с подсветкой Corsair…
Вероятно, если пользователь хочет украсить свою квартиру или рабочее место действительно красивыми LED-па…
Razer представила консоль Edge 5G…
Вчера компания Razer вышла на рынок портативных консолей со своим гаджетом под названием Razer Edge 5G, к…
Хакеры взломали PlayStation 5…
Произошло действительно феноменальное событие — хакерам удалось взломать консоль PlayStation 5, добравшис…
Mac Pro десятилетней давности уделал MacBook Pro…
Вероятно, если вы следите за новостями из мира высоких технологий, то помните, что компания Apple какое-т…
Microsoft HoloLens уже испытали американские военные…
Когда-то давно один учёный сказал, что все передовые разработки так или иначе отправляются в армию. Это, …
Google официально закрывает Stadia…
Буквально с релиза сервиса Google Stadia была информация о том, что поисковой гигант не получил той огром…
Обзор Predator Orion 3000 PO3-630. Игровой декстоп с Core i7 и GeForce RTX 3070Обзор Predator Orion 3000 PO3-630. Игровой декстоп с Core i7 и GeForce RTX 3070
Игровой компьютер до 70 000 рублей для Full HD. Сборка AMD Ryzen 5 3600 и RTX 3050 летом 2022Игровой компьютер до 70 000 рублей для Full HD. Сборка AMD Ryzen 5 3600 и RTX 3050 летом 2022
Обзор ConceptD CT300-52A. Настольный ПК для монтажа видео, графики и игрОбзор ConceptD CT300-52A. Настольный ПК для монтажа видео, графики и игр
Игровой компьютер для 4K. Сборка RTX 3080 и Core i5-12600K летом 2022Игровой компьютер для 4K. Сборка RTX 3080 и Core i5-12600K летом 2022
Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor