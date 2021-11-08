Онлайн трансляция AMD Accelerated Data Center Event

Сегодня AMD представит свое выступление с основным докладом генерального директора доктора Лизы Су (Accelerated Data Center). Ожидается, что компания сделает несколько крупных объявлений о корпоративном пространстве. Это также будет первая крупная серия объявлений AMD после запуска Intel процессоров Alder Lake 12-го поколения Core, которые задают тон тому, что будет делать Intel в корпоративном пространстве (Xeon «Sapphire Rapids»). Поскольку нас дразнили объявлениями как в брендах EPYC, так и в Instinct, мы могли ожидать в целом две линейки продуктов: EPYC "Milan-X" и 3D Infinity Cache.

Компания может анонсировать линейку серверных процессоров EPYC "Milan-X", использующих память 3D Infinity Cache, что в три раза увеличивает объем кэша L3 для процессоров, что, по утверждению компании, значительно улучшает производительность приложений, интенсивно использующих память. Это также должно дать вам представление о том, сможет ли какой-либо из грядущих процессоров Ryzen для настольных ПК на базе обновленного чиплета соответствовать своему заявлению о «приросте игровой производительности до 15%». Вычислительные ускорители следующего поколения серии Instinct MI200 столь же важны, как и вычислительная архитектура CDNA2, которая занимает центральное место, позволяя конкурировать с процессорами Tensor Core серии A NVIDIA и грядущими ускорителями Intel Ponte Vecchio Xe-HPC.
Комментарии и отзывы AMD Accelerated Data Center Event
Объявлено о повышении цен на Raspberry Pi из-за нехватки чип…
Объявлено о повышении цен на Raspberry Pi из-за нехватки чипЭбен Аптон, создатель мини-ПК Raspberry Pi, и фонд Raspberry Pi Foundation объявили, что цена мини-ПК Ras…
Процессоры AMD EPYC расширяют спектр инноваций в области про…
Процессоры AMD EPYC расширяют спектр инноваций в области проСегодня AMD объявила о своем постоянном развитии и сотрудничестве с Microsoft Azure, которая предлагает п…
Цены на грядущие процессоры Intel Alder Lake…
Цены на грядущие процессоры Intel Alder LakeСписки нескольких процессоров Intel Core 12-го поколения появились на нескольких веб-сайтах Amazon, включ…
В 2022 году смартфоны Samsung полностью перейдут на чипсет E…
В 2022 году смартфоны Samsung полностью перейдут на чипсет EНа данный момент, в зависимости от того, где вы проживаете, ваш телефон Samsung работает либо на чипсете …
Facebook работает над собственным процессором…
Facebook работает над собственным процессоромДобавьте Facebook в список компаний, которые могут попытаться уменьшить свою зависимость от Intel и Qualc…
Samsung, Qualcomm и Verizon вместе достигли скорости передач…
Samsung, Qualcomm и Verizon вместе достигли скорости передачSamsung Electronics, Qualcomm Technologies и Verizon сумели достичь скорости передачи данных 5G 711 Мбит …
Intel Core i5-12600K на 47% быстрее, чем Ryzen 5 5600X…
Intel Core i5-12600K на 47% быстрее, чем Ryzen 5 5600XIntel Core i5-12600K оснащен 6 высокопроизводительными ядрами и 4 высокоэффективными ядрами, работающими …
Intel Core i5-12400F предлагает производительность Ryzen 5 5…
Intel Core i5-12400F предлагает производительность Ryzen 5 5Intel недавно выпустила свои первые настольные процессоры Core 12-го поколения с TDP K-Series 125 Вт, и п…
Qualcomm представила 5G-новинки в РоссииQualcomm представила 5G-новинки в России
Лучший процессор Intel. Intel Core i5-11400FЛучший процессор Intel. Intel Core i5-11400F
Лучший недорогой процессор. Intel Core i3-10100FЛучший недорогой процессор. Intel Core i3-10100F
Обзор INTEL Core i7-11700KF. Тесты, сравнение быстродействия, ручной разгонОбзор INTEL Core i7-11700KF. Тесты, сравнение быстродействия, ручной разгон
Обзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950XОбзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950X
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor