Онлайн трансляция AMD Accelerated Data Center Event

Сегодня AMD представит свое выступление с основным докладом генерального директора доктора Лизы Су (Accelerated Data Center). Ожидается, что компания сделает несколько крупных объявлений о корпоративном пространстве. Это также будет первая крупная серия объявлений AMD после запуска Intel процессоров Alder Lake 12-го поколения Core, которые задают тон тому, что будет делать Intel в корпоративном пространстве (Xeon «Sapphire Rapids»). Поскольку нас дразнили объявлениями как в брендах EPYC, так и в Instinct, мы могли ожидать в целом две линейки продуктов: EPYC "Milan-X" и 3D Infinity Cache.

Компания может анонсировать линейку серверных процессоров EPYC "Milan-X", использующих память 3D Infinity Cache, что в три раза увеличивает объем кэша L3 для процессоров, что, по утверждению компании, значительно улучшает производительность приложений, интенсивно использующих память. Это также должно дать вам представление о том, сможет ли какой-либо из грядущих процессоров Ryzen для настольных ПК на базе обновленного чиплета соответствовать своему заявлению о «приросте игровой производительности до 15%». Вычислительные ускорители следующего поколения серии Instinct MI200 столь же важны, как и вычислительная архитектура CDNA2, которая занимает центральное место, позволяя конкурировать с процессорами Tensor Core серии A NVIDIA и грядущими ускорителями Intel Ponte Vecchio Xe-HPC.