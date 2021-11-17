Opa автономная лодка с открытым исходным кодом на базе Arduino и Raspberry Pi

Разработчики, инженеры и любители, ищущие вдохновения для своего следующего проекта, могут быть заинтересованы в инновационной лодке с открытым исходным кодом Arduino и Raspberry Pi, названной Opa. Созданный для исследования открытого моря, Opa может перемещаться по открытой воде, передавая свои телеметрические данные в реальном времени на клиентское устройство через Wi-Fi.

После создания прототипа для тестирования электроники инженер под ником «wesgood» построил версию, оснащенную парой понтонов, в которых размещена электроника, и одной водометной струей, расположенной в задней части каждого понтона, которая выбрасывает воду с высокой скоростью для обеспечения движения вперед. Подобно мотору гидроцикла. Каждая струя может регулироваться независимо, что устраняет необходимость в руле направления.

Что касается платы, в Opa находится Arduino Mega, которая имеет специальный экран наверху для управления двигателями насосов и считывания данных с бортового IMU с 9 степенями свободы и датчиков напряжения тока батареи. Вспомогательный Raspberry Pi работает под управлением Ubuntu Server, и его задача - координировать данные, поступающие от приемника GPS, и информацию от Arduino Mega с беспроводным клиентским устройством.