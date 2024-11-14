OpenAI готовит к запуску ИИ-агентов

Компания OpenAI, по информации инсайдеров, готовится в ближайшем будущем выпустить автономного ИИ-агента, способного управлять компьютерами и выполнять задачи самостоятельно. Проект носит кодовое название «Operator», и, по данным Bloomberg, его запуск в виде исследовательской версии и инструмента для разработчиков запланирован на январь. Точная дата выхода Operator для широкой аудитории пока не раскрывается, но его разработка сигнализирует о важном сдвиге к системам ИИ, которые могут активно взаимодействовать с интерфейсами компьютеров, а не просто обрабатывать текст и изображения. Подобные системы позволят машинам управлять компьютерами для выполнения различных задач — например, вам не нужно будет нажимать курсором на иконку приложения.

Достаточно будет просто дать команду искусственному интеллекту, в том числе при помощи голоса, чтобы система сделала это самостоятельно. Ожидается, что автономные агенты станут следующим прорывным продуктом, сопоставимым по масштабу с успехом ChatGPT, и подтвердят значимость вложений в развитие ИИ. Ведь на текущий момент многие сомневаются в том, что инвестировать в данное направление есть хоть какой-то финансовый смысл, так как сами по себе технологии на базе искусственного интеллекта очень плохо окупаются. Также стоит понимать, что для развития в этом направлении нужно расширять инфраструктуру и строить новые центры обработки данных, что тоже требует моря денег и других ресурсов.