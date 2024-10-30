OpenAI переходит на процессоры от AMD

Так что сейчас компания OpenAI активно интегрирует чипы от компании AMD в свою инфраструктуру на платформе Microsoft Azure, дабы снизить зависимость от компании NVIDIA в обозримом будущем. Стоит напомнить, что AMD представила свои чипы MI300 в прошлом году, и это стало значительным событием, потому что теперь у компании NVIDIA появился хотя бы какой-то конкурент на этом рынке. Естественно, компания планирует в ближайшем будущем создать свой собственный процессор для центров обработки данных, но пока что никаких данных о сроках или производительности данного решения нет. Вероятно, компания хочет полностью отказаться в будущем от сторонних решений, но пока что это лишь предположение инсайдеров и сама компания OpenAI ничего не говорит официально по данному вопросу. Видимо, анонс будет позже.