Opera Crypto Browser интегрировал поддержку BNB Chain

Веб-браузер Opera Crypto Browser интегрировал BNB Chain в новые версии своего программного обеспечения. Пользователи Android, iOS и ПК теперь будут иметь доступ к приложениям (dApps), основанным на экосистеме блокчейна. Команда Opera отметила, что BNB Chain является крупнейшей платформой смарт-контрактов с точки зрения ежедневных активных пользователей, с более чем 4 миллионами активных пользователей в день.

"Помимо доступа к транзакциям и средствам в цепочке BNB, Opera предоставляет доступ к децентрализованным приложениям, включая популярные DEX, такие как PancakeSwap, 1inch и BiSwap, а также к инновационным продуктам DeFi, таким как DRIP Venus, Tranchess, Treehouse, ApeSwap и AutoShark Finance" - говорится в заявлении. В 2019 году Opera Crypto стал первым крупным браузером, принимающим платежи в биткойнах. В конце марта 2022 года в веб-браузере появилась поддержка сразу восьми сетей, чтобы упростить доступ к децентрализованным приложениям. Речь идет о блокчейнах Bitcoin, Polygon, Solana, StarkEx, Ronin, Celo, Nervos и IXO на базе Cosmos.