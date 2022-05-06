Opera Crypto Browser интегрировал поддержку BNB Chain

Веб-браузер Opera Crypto Browser интегрировал BNB Chain в новые версии своего программного обеспечения. Пользователи Android, iOS и ПК теперь будут иметь доступ к приложениям (dApps), основанным на экосистеме блокчейна. Команда Opera отметила, что BNB Chain является крупнейшей платформой смарт-контрактов с точки зрения ежедневных активных пользователей, с более чем 4 миллионами активных пользователей в день.

"Помимо доступа к транзакциям и средствам в цепочке BNB, Opera предоставляет доступ к децентрализованным приложениям, включая популярные DEX, такие как PancakeSwap, 1inch и BiSwap, а также к инновационным продуктам DeFi, таким как DRIP Venus, Tranchess, Treehouse, ApeSwap и AutoShark Finance" - говорится в заявлении. В 2019 году Opera Crypto стал первым крупным браузером, принимающим платежи в биткойнах. В конце марта 2022 года в веб-браузере появилась поддержка сразу восьми сетей, чтобы упростить доступ к децентрализованным приложениям. Речь идет о блокчейнах Bitcoin, Polygon, Solana, StarkEx, Ronin, Celo, Nervos и IXO на базе Cosmos.
AMD выпустила бета-версию AMD Software Adrenalin 22.4.1…
AMD выпустила бета-версию AMD Software Adrenalin 22.4.1Компания AMD выпустила последнюю версию AMD Software Adrenalin 22.4.1. Бета-версия 22.4.1 поставляется с …
Вышла бета-версия браузера DuckDuckGo для macOS…
Вышла бета-версия браузера DuckDuckGo для macOSСоздатели анонимного поисковика DuckDuckGo выпустили бета-версию нового браузера с высоким уровнем конфид…
Apple выпускает 4-ю бета-версию iOS 15.4 для разработчиков…
Apple выпускает 4-ю бета-версию iOS 15.4 для разработчиковApple выпускает 4-ю бета-версию iOS 15.4, iPadOS 15.4, watchOS 8.5, HomePod 15.4 и macOS 12.3 для разрабо…
Выпущен драйвер NVIDIA GeForce Game Ready 512.59 WHQL…
Выпущен драйвер NVIDIA GeForce Game Ready 512.59 WHQLКомпания NVIDIA выпустила обновление графического драйвера GeForce Game Ready 512.59 WHQL. Обновление доб…
AMD выпустила последнюю версию драйвера Radeon Software Adre…
AMD выпустила последнюю версию драйвера Radeon Software AdreНовый драйвер включает в себя оптимизацию для игры Total War: Warhammer III. Обновление оптимизирует AMD …
Утечка исходного кода NVIDIA DLSS…
Утечка исходного кода NVIDIA DLSSКибератака обрушилась на NVIDIA, выпустив исходный код критически важного драйвера, возможность отключить…
Opera Crypto Browser интегрировал поддержку BNB Chain…
Opera Crypto Browser интегрировал поддержку BNB ChainВеб-браузер Opera Crypto Browser интегрировал BNB Chain в новые версии своего программного обеспечения. П…
Google выпустила обновление операционной системы Android 12 …
Google выпустила обновление операционной системы Android 12 Компания Google выпустила майское обновление операционной системы Android для своих смартфонов, которое в…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor