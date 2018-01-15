Операционная компания Battlefield 1 доступна бесплатно

Разработчик DICE подробно рассказал о некоторых изменениях, которые они будут приносить в Operation Campaigns в Battlefield 1, которые будут работать, чтобы быть уверенными, что серверы в игре были настолько полными, насколько можно.Все игроки будут иметь возможность участвовать во всех Операций Кампании независимо от того, владеют ли они премиальным проходом игры или приобретают карты так же, как автономные DLC. Крайне важно отметить, что игроки без DLC не смогут регулярно получать доступ к ним за пределами Операционных кампаний. Значение после завершения кампании будет заблокировано.