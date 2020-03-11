Операционная система Apple iOS 14 будет содержать приложение для фитнеса

2020-03-11, Автор - Ramil; Продукт - Apple iOS 14; [53]
Разработчики компании Apple начали работу над собственным приложением для занятий фитнесом. Приложение получила кодовое название "Seymour" в будущем будет переименовано в Fit или Fitness. Станет доступна в бета-версии этим летом.

Приложение будет содержать множество упражнений и режимов для тренировок. Вы сможете просмотреть видео и правильно выполнить упражнение. В умных часах Apple Watch приложение даст возможность отслеживать физическую активность. Разновидности занятий спортом: езда на велосипеде, гребля, разминочные упражнения, силовые тренировки, танцы и йога, ходьба, бег и многое другое.

Приложение будет совместима с iOS 14, watchOS 7 и tvOS 14. В новой операционной системе приложение обеспечит лучшую стабильность и информативность.

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