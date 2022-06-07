Операционная система Apple iOS 16 получит новый экран блокировки с виджетами

Компания Apple продемонстрировала новую операционную систему iOS 16 на своем онлайн-мероприятии WWDC22.

Старший вице-президент по разработке программного обеспечения в Apple Крейг Федериги, рассказал, что в новой ОС будут новые шрифты, стили и цвета, а также вывод полезной информации, например погода и другие. Кроме того, было объявлено, что iOS 16 будет иметь переработанный экран блокировки. Разработчики также расширили функционал режимов. К ним можно будет привязать экраны блокировки, приложения, вкладки в Safari и виджеты, а также легко переключаться между режимами. Появится новый вид push-уведомлений.

Новая операционная система iOS 16 будет доступна для теста разработчикам.