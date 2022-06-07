Операционная система Apple iOS 16 получит новый экран блокировки с виджетами

Компания Apple продемонстрировала новую операционную систему iOS 16 на своем онлайн-мероприятии WWDC22.

Старший вице-президент по разработке программного обеспечения в Apple Крейг Федериги, рассказал, что в новой ОС будут новые шрифты, стили и цвета, а также вывод полезной информации, например погода и другие. Кроме того, было объявлено, что iOS 16 будет иметь переработанный экран блокировки. Разработчики также расширили функционал режимов. К ним можно будет привязать экраны блокировки, приложения, вкладки в Safari и виджеты, а также легко переключаться между режимами. Появится новый вид push-уведомлений.

Новая операционная система iOS 16 будет доступна для теста разработчикам.
Apple выпускает iOS 15.5 и iPadOS 15.5…
Сегодня Apple обновила свои мобильные устройства до iOS 15.5 (для iPhone) и iPadOS 15.5 (для iPad) соотве…
Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows …
Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 10. Речь идет о Windows 10 версии 20H2 (больш…
Corsair представила безумно быструю оперативную память DDR5…
Компания Corsair представила новые комплекты высокопроизводительной памяти DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 со…
Первая публичная бета-версия iOS 16 может отстать от графика…
WWDC 2022 начнется 6 июня и среди прочего Apple представит iOS 16. Однако публика может получить ее немно…
Вышла бета-версия Android 13 для Google TV и Android TV…
Google выпустила первую бета-версию Android 13 для платформ Google TV и Android TV. …
Google представила Android 13 для планшетов с улучшенной мно…
Во время конференции Google I/O компания объявила о ряде новых продуктов. Но наряду с выпуском оборудован…
Apple выпустит общедоступное обновление iOS 15.4 на следующе…
Apple выпустила бета-версию iOS 15.4 в январе, а после вчерашнего мероприятия «Peek Performance» компания…
Microsoft тестирует крупное обновление для Windows 11…
В Windows 11 скоро появится первое крупное обновление под кодовым названием Sun Valley 2. Тем временем на…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor