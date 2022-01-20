Операционный директор Huawei Auto считает, что полностью автономные автомобили появятся через 5 лет

Ван Цзюнь, который в сентябре 2021 года был назначен главным операционным директором бизнес-подразделения интеллектуальных автомобильных решений Huawei, сегодня на 17-м Форуме суперкаров выразил свое мнение о разработке умных автомобилей. Ван сказал, что компания Huawei изначально специализировалась в области телекоммуникаций, и ее более чем 30-летний опыт работы с технологиями ИКТ поможет ей получить большую выгоду, когда она осваивает индустрию интеллектуальных автомобилей.

Он также подчеркнул, что цель Huawei — помочь другим компаниям создавать хорошие автомобили, поэтому компания сотрудничает с BAIC, Changan и GAC, которые являются крупными игроками на рынке электромобилей в Китае. Ван считает, что когда истинный потенциал автомобилей с программным управлением будет реализован, появятся настоящие беспилотные автомобили, которые навсегда изменят текущее состояние автомобилей. Это, по его мнению, будет реализовано в течение следующих пяти лет и в конечном итоге приведет к смене парадигмы в дизайне автомобилей. Кабины всегда отдавали предпочтение водителю, но после реализации беспилотного автомобиля, кабина будет спроектирована вокруг пассажира.