Операционный директор Huawei Auto считает, что полностью автономные автомобили появятся через 5 лет

Он также подчеркнул, что цель Huawei — помочь другим компаниям создавать хорошие автомобили, поэтому компания сотрудничает с BAIC, Changan и GAC, которые являются крупными игроками на рынке электромобилей в Китае. Ван считает, что когда истинный потенциал автомобилей с программным управлением будет реализован, появятся настоящие беспилотные автомобили, которые навсегда изменят текущее состояние автомобилей. Это, по его мнению, будет реализовано в течение следующих пяти лет и в конечном итоге приведет к смене парадигмы в дизайне автомобилей. Кабины всегда отдавали предпочтение водителю, но после реализации беспилотного автомобиля, кабина будет спроектирована вокруг пассажира.