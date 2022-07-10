Операционную систему HarmonyOS 3.0 покажут 27 июля

Компания Huawei сообщила новые подробности своей новой версии операционной системы. Новая ОС имеет многочисленные улучшения и новые функции. В список вероятных изменений новой системы входят улучшения в области информационной безопасности. Система будет отслеживать, какие приложения обращаются к микрофону, камере или навигационной системе. ОС будет контролировать конфиденциальность буфера обмена. Изменения коснулись и пользовательского интерфейса: обновленный рабочий стол, новые виджеты, расширенные параметры настройки интерфейса и многочисленные оптимизации. По словам Huawei, HarmonyOS 3.0 будет плавнее, чем предыдущая версия.

Ожидается, что HarmonyOS 3.0 покажут 27 июля.