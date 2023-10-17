Оперативная память вскоре сильно подорожает

Летом текущего года пользователи, углублённо изучающие компьютерные комплектующие, могли заметить, что оперативная память стала заметно дешевле, так же как и твердотельные накопители. Это было связано с избытком готовых микросхем, поскольку крупные производители активно выпускали готовую продукцию, которую покупали в меньших объёмах. В результате у крупных производителей накопилось большое количество товаров, которые продавались по сниженным ценам, что и сделало оперативную память и твердотельные накопители более доступными. К сожалению, этот этап закончился, и теперь цены начали расти в обратном направлении. Согласно аналитикам, уже к началу зимы стоимость оперативной памяти вырастет на 20% по сравнению с текущим уровнем.

Эта информация важна для тех, кто планирует собрать игровой или рабочий компьютер на новых комплектующих. Если вы собираетесь приобрести новую оперативную память или твердотельный накопитель, то обязательно обратите внимание на покупку в ближайшее время. Если прогноз аналитиков сбудется (а, как правило, такая информация бывает довольно точной), то в скором времени даже самая доступная память значительно подорожает. Особенно это будет заметно на фоне крайне доступной памяти, которая продавалась в начале лета. Это особенно актуально для памяти DDR5, так как крупные производители делают акцент на новом поколении и пытаются извлечь из него максимальную прибыль. Это немного расстраивает.