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Студенты Строгановки используют HUAWEI MatePad Air для реставрации мебели XIX века

Студенты кафедры художественной реставрации мебели РГХПУ им. С.Г. Строганова проведут эксперимент по реконструкции исторической мебели с использованием планшета HUAWEI MatePad Air. Восстановленные предметы планируется передать в коллекцию музея университета.

Проект выполняется в рамках дипломной работы. Студентка Анна Гриценко занимается реставрацией стула для музыкального салона XIX века из частной коллекции. Дополнительно в фонде кафедры были найдены детали похожего предмета мебели, поэтому работа включает не только восстановление оригинала, но и реконструкцию второго образца.

Такие стулья использовались в музыкальных салонах и отличались сложной резьбой, заметной как с передней, так и с задней стороны спинки. Из-за утраты части элементов студентке необходимо точно зафиксировать орнамент, восстановить композицию и согласовать варианты реконструкции с научным руководителем.

Для цифровой части проекта используется планшет HUAWEI MatePad Air и приложение GoPaint. С их помощью Анна отрисовывает резьбу, работает с чертежами, скетчами и слоями, а также готовит визуализации утраченных деталей. После этого элементы моделируются в 3D-приложении.

По замыслу проекта, цифровые инструменты должны упростить согласование вариантов восстановления и снизить риск ошибок: эскизы можно редактировать, сравнивать и дорабатывать без вмешательства в сам предмет. Эксперимент показывает, как планшеты и специализированные приложения могут дополнять традиционные методы художественной реставрации.

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