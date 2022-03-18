Oppo гарантирует 1600 циклов зарядки на Find X5 Pro

Oppo представила флагман Find X5 Pro в прошлом месяце, и одной из наиболее заметных функций стал срок службы батареи, составляющий 1600 циклов зарядки, что вдвое превышает отраслевой стандарт. Компания поделилась отчетом, в котором подробно объясняется, как продлился жизненный цикл батареи при сохранении сверхбыстрой скорости зарядки.

Инновации в области батарей упакованы под торговой маркой Battery Health Engine, которая включает в себя две ключевые технологии — Smart Battery Health Algorithm и Battery Healing Technology.

Алгоритм отслеживает электрический потенциал на отрицательных электродах внутри батареи в режиме реального времени. Таким образом, он может регулировать зарядный ток в диапазоне, который сводит к минимуму появление разряженного лития при сохранении скорости зарядки. Мертвый литий является основной причиной потери емкости аккумуляторов, а литий «умирает» из-за чрезмерного тока или перезарядки. Алгоритм Oppo основан на трехлетних лабораторных исследованиях и сборе данных, чтобы сохранить как можно больше активных ионов лития, поэтому он постоянно адаптируется.

Как только литий-ионная активность будет стабильной, а батарея прослужит долго, Oppo сможет заняться восстановлением самого элемента питания. Технология восстановления батареи, которая восстанавливает электроды с помощью улучшенной формулы электролита, образуя более стабильную и прочную пленку, называемую интерфейсом твердого электролита. SEI образуется в результате восстановления и реакции небольшого количества полярного растворителя в электролите, который восстанавливается во время циклов зарядки и разрядки, когда ионы лития перемещаются между положительным и отрицательным электродами.

Эта технология делает SEI более стабильным и долговечным и уменьшает повреждения в реальной жизни, защищая производительность батареи и продлевая срок службы батареи. Результаты лабораторных испытаний Oppo показывают, что батарея может сохранять 80% своего заряда за 1600 полных циклов — число, которое теоретически может быть достигнуто менее чем за два года, но на практике это около четырех лет.

Комментарии и отзывы Oppo
AMD EPYC поддерживает Amazon EC2 C6a HPC…
AMD EPYC поддерживает Amazon EC2 C6a HPCAMD объявила о расширении предложений Amazon Web Services Inc. (AWS) на базе процессоров AMD EPYC за счет…
Intel объявляет о новом узле Intel 18A…
Intel объявляет о новом узле Intel 18AЦикл разработки продукта «тик-так», который позволял Intel разрабатывать новый узел производства кремния …
Google может использовать технологию интерфейса кожи в будущ…
Google может использовать технологию интерфейса кожи в будущНовый патент поданный Google, предполагает, что он работает над технологией интерфейса кожи, которую он м…
Microsoft прекратила разработку HoloLens 3…
Microsoft прекратила разработку HoloLens 3Сообщается, что будущее HoloLens от Microsoft неясно, поскольку компания изо всех сил пытается разработат…
Tektronix представляет первое в отрасли устройство для тести…
Tektronix представляет первое в отрасли устройство для тестиКомпания Tektronix, Inc. представляет первое в отрасли устройство для тестирования базовых передатчиков, …
TrendForce сообщает, что количество 8-дюймовых пластин остае…
TrendForce сообщает, что количество 8-дюймовых пластин остаеС 2020 по 2025 год совокупный годовой темп роста (CAGR) мощностей по производству 12-дюймовых пластин на …
EK Water Blocks объявила о выпуске гибкого течеискателя EK-L…
EK Water Blocks объявила о выпуске гибкого течеискателя EK-LEK, производитель оборудования для жидкостного охлаждения премиум-класса, выпустила новый течеискатель, п…
FedEx оснастит свои самолёты лазерной противоракетной защито…
FedEx оснастит свои самолёты лазерной противоракетной защитоСамолеты FedEx вскоре могут быть оснащены защитным вооружением — информационные издания NBC News и Reuter…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor