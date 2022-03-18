Oppo гарантирует 1600 циклов зарядки на Find X5 Pro

Oppo представила флагман Find X5 Pro в прошлом месяце, и одной из наиболее заметных функций стал срок службы батареи, составляющий 1600 циклов зарядки, что вдвое превышает отраслевой стандарт. Компания поделилась отчетом, в котором подробно объясняется, как продлился жизненный цикл батареи при сохранении сверхбыстрой скорости зарядки.

Инновации в области батарей упакованы под торговой маркой Battery Health Engine, которая включает в себя две ключевые технологии — Smart Battery Health Algorithm и Battery Healing Technology.

Алгоритм отслеживает электрический потенциал на отрицательных электродах внутри батареи в режиме реального времени. Таким образом, он может регулировать зарядный ток в диапазоне, который сводит к минимуму появление разряженного лития при сохранении скорости зарядки. Мертвый литий является основной причиной потери емкости аккумуляторов, а литий «умирает» из-за чрезмерного тока или перезарядки. Алгоритм Oppo основан на трехлетних лабораторных исследованиях и сборе данных, чтобы сохранить как можно больше активных ионов лития, поэтому он постоянно адаптируется.

Как только литий-ионная активность будет стабильной, а батарея прослужит долго, Oppo сможет заняться восстановлением самого элемента питания. Технология восстановления батареи, которая восстанавливает электроды с помощью улучшенной формулы электролита, образуя более стабильную и прочную пленку, называемую интерфейсом твердого электролита. SEI образуется в результате восстановления и реакции небольшого количества полярного растворителя в электролите, который восстанавливается во время циклов зарядки и разрядки, когда ионы лития перемещаются между положительным и отрицательным электродами.

Эта технология делает SEI более стабильным и долговечным и уменьшает повреждения в реальной жизни, защищая производительность батареи и продлевая срок службы батареи. Результаты лабораторных испытаний Oppo показывают, что батарея может сохранять 80% своего заряда за 1600 полных циклов — число, которое теоретически может быть достигнуто менее чем за два года, но на практике это около четырех лет.