Oppo официально представила OxygenOS 13

Компания Oppo официально представила последнюю версию пользовательского интерфейса OxygenOS 13 на базе операционной системы Android 13. Ранее, OnePlus представила OxygenOS 13.

Как и OxygenOS 13, ColorOS 13 также получает новый дизайн Aquamorphic. OxygenOS 13 предлагает плавный, яркий и инклюзивный пользовательский интерфейс, а также анимацию, вдохновленную тем, как вода ведет себя в природе. Новая ОС состоит из новой палитры системных тем, основанной на изменении цвета света между восходом и закатом на уровне моря, нового шрифта с улучшенной читаемостью. Анимация основана на обновленном движке Quantum Animation Engine, который отвечает за точную обратную связь при взаимодействии с пользовательским интерфейсом. В дополнение к этому, ColorOS 13 включает новый виджет Shadow-Reflective Clock. ColorOS 13 также предлагает новые функции: поддержку Multi-Screen Connect от Oppo Pad Air. Oppo также обновила функцию Smart Always-On Display в ColorOS 13 и новые функции конфиденциальности и безопасности.

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