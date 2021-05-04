Oppo планирует выпустить собственные автомобили

В последнее время ряд производителей смартфонов стремятся выйти в автомобильную промышленность. Теперь и компания OPPO присоединилось к этой моде по разработке собственных автомобилей.

генеральный директор и основатель китайской компании OPPO - Тони Чен возглавит данный проект. В настоящее время компания OPPO проводит только расследования и обсуждения по производству автомобилей и еще не учредила проект.

Генеральный директор Тони Чен заявил: "Даже в производстве автомобилей мы сосредоточимся на областях, в которых OPPO может работать хорошо. Если автопроизводители не могут создавать хорошие автомобили, а у OPPO есть силы, мы попробуем это в будущем". Тони Чен встретился с поставщиком Tesla и производителем аккумуляторов CATL. Это свидетельствует о том, что производитель смартфонов, возможно, все еще ведет внутренние дискуссии, решая, создавать ли собственный автомобиль или выходить в отрасль так же, как и в случае с Huawei, предлагая определенные автомобильные запчасти и программное обеспечение для интеллектуальных электромобилей.

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