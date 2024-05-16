Oppo представила наушники Enco Air4 Pro

Сегодня компания Oppo достаточно тихо и без лишнего шума в интернете официально анонсировала свои новые беспроводные наушники под названием Enco Air4 Pro. Эти наушники обещают приличную даже по современным меркам автономность работы на одном заряде батареи, улучшенное шумоподавление и бесшовное переключение между устройствами Oppo. Стоит также отметить, что наушники Enco Air4 Pro оснащены 12,4-мм динамическими драйверами с титановыми катушками и подключаются через Bluetooth 5.4, что уже само по себе достаточно приличная новость — у конкурентов протокол данного поколения ещё не представлен.

Кроме того, новые наушники сертифицированы для потоковой передачи звука Hi-Res и поддерживают кодек LHDC 5.0, а также предлагают 3D-объемный звук, хотя стоит понимать, что это затычки и получить полноценное объёмное звучание всё же не выйдет при всём желании. Oppo также добавила тройные микрофоны в каждую наушник для улучшенного шумоподавления во время звонков, чтобы голос пользователя звучал более чисто и приятно. Но наиболее впечатляющей характеристикой новой модели является автономность батареи — Oppo заявляет, что наушники будут работать до 12 часов в рамках воспроизведения в режиме AAC с выключенным ANC (активное шумоподавление), а зарядный кейс увеличивает общее время до 44 часов. Кроме того, наушники Oppo Enco Air4 Pro доступны в белом и чёрном цветах, а их официальная стоимость в Китае составляет всего 40 долларов, что крайне приятно.