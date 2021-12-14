Oppo представила новые умные очки Air Glass

По мнению компании Oppo, сейчас самое время создать прямого конкурента очкам Google Glass — хотя и исключительно на рынке Китая. Следуя прошлогодней концепции Oppo AR Glass, новый гаджет Oppo Air Glass будет доступен китайским потребителям в первом квартале 2022 года по еще не объявленной цене. Как и Google Glass, Oppo Air Glass разработан для предоставления простой информации для таких сценариев использования, как навигация, перевод, телесуфлер, календарь, погода, отслеживание фитнеса и многое другое. Oppo называет это «вспомогательной реальностью», благодаря которой устройство остается портативным, но при этом практичным и доступным для практически любого пользователя. Это достигается с помощью энергосберегающего микропроектора Spark Micro размером примерно с одно кофейное зерно и содержащего микросхему Micro LED для проецирования яркого изображения 640 x 480 на встроенный дисплей, который к тому же больше чем у Google Glass.

Также стоит отметить, что очки Oppo Air Glass управляются процессором Qualcomm Snapdragon Wear 4100, который похож на чип в некоторых из последних умных часах компаний Fossil и TicWatch. После сопряжения с телефоном Oppo (с ColorOS 11 или новее) или Oppo Watch вы можете переключать уведомления, коснувшись тонкой сенсорной панели Air Glass или просто кивнув головой, а затем снова коснувшись или встряхнув головой, чтобы закрыть их. Чтобы переключаться между приложениями, просто проведите пальцем по сенсорной панели. В случае приложения телесуфлера вы можете загрузить свою речь, установить размер текста и скорость прокрутки через приложение для смартфона, а затем при необходимости коснуться сенсорной панели для прокрутки вручную. Oppo также тестирует отслеживание жестов рук через Oppo Watch для предположительно более интуитивного управления.
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