Oppo представила зарядное устройство SuperVOOC мощностью 150 Вт и технологию восстановления аккумулятора

На презентации MWC компания Oppo представила зарядное устройство SuperVOOC мощностью 150 Вт и технологию восстановления аккумулятора. В ходе лабораторных испытаний грядущая система SuperVOOC мощностью 150 Вт зарядила прототип телефона с аккумулятором емкостью 4500 мАч с 1% до 50% всего за 5 минут и дошла до 100% всего за 15 минут. Для сравнения, старому зарядному устройству на 65 Вт требуется около 40 минут, чтобы достичь 100%.

В новой системе используется зарядное устройство SuperVOOC мощностью 150 Вт. Благодаря технологии GaN зарядное устройство имеет размеры 58 x 57 x 30 мм и весит 172 г. Это ненамного больше, чем у старого адаптера Oppo SuperVOOC мощностью 65 Вт. Это также означает, что плотность мощности адаптера составляет 1,51 Вт/см³, что намного выше, чем у обычного зарядного устройства.

В то время как технология VOOC является запатентованной (1786 патентов выдано и 1604 все еще находятся на рассмотрении), новое зарядное устройство поддерживает стандартные протоколы USB Power Delivery и PPS, которые используются в телефонах, ноутбуках и других гаджетах.

Во всяком случае, зарядное устройство выдает 7,5 А при 20 В. Внутри телефона находятся два аккумуляторных элемента, каждый со своим зарядным насосом, который преобразует поступающее электричество в 5 В / 15 А и подает его в аккумулятор. Oppo решила проблемы с временем автономной работы двумя способами. Первый — это Battery Health Engine, в котором для управления аккумулятором используется специальный чип. В ходе лабораторных испытаний батарея сохранила 80% своей емкости после 1600 полных циклов зарядки.

Отчасти это происходит благодаря алгоритму Smart Battery Health, который постоянно отслеживает отрицательный электрод, чтобы свести к минимуму появление мертвого лития — ионов лития, которые попадают в ловушку и не могут нести заряд (потеря лития таким образом снижает емкость батареи). В серии Oppo Find X5 уже есть функция Battery Health Engine.

Технология Battery Healing решает еще одну проблему. Конструкция батареи, которую использует Oppo, включает в себя интерфейс твердого электролита (SEI), прочную пленку на электродах батареи, которая защищает их от деградации. Восстановление аккумулятора здесь относится к специальной формуле электролита, который непрерывно восстанавливает слой SEI во время зарядки и разрядки аккумулятора. Это поддерживает электроды в хорошем состоянии, что повышает производительность батареи и продлевает срок ее службы.

Первым телефоном, использующим систему зарядки мощностью 150 Вт, будет устройство OnePlus, которое появится в апреле-июне.