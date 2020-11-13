Oppo представит 17 ноября много всего интересного

OPPO планирует провести свое большое мероприятие этого года, которое запланировано на 17 ноября в Шэньчжэне, Китай. Компания представит свои последние разработки в мобильной сфере. Ожидается, что в этом году мы увидим прототип складного телефона, селфи-камеру второго поколения встроенную в дисплей, а также технологию проводной зарядки 125 Вт и беспроводной зарядки 65 Вт.

Oppo должна продемонстрировать свою последнюю 32 МП камеру с перископом и фокусным расстоянием от 85 до 135 мм. Это 10-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой зум.