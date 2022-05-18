Oppo приобретает беспроводную связь, кодирование видео и другие патенты Sharp

Oppo недавно приобрела ряд новых патентов у Sharp, которые относятся к целому ряду областей, начиная от беспроводной связи и даже заканчивая кодированием видео.

Для тех, кто не знает, обе компании завершили свои глобальные патентные споры соглашением о перекрестном лицензировании еще в октябре 2021 года. Теперь китайский производитель смартфонов приобрел ряд патентов у Sharp, что также демонстрирует их растущее сотрудничество между обеими сторонами в области патенты. На данный момент Oppo активно подает заявки на патенты, а также покупает высококачественные активы. Согласно отчету, бренд приобрел ряд патентов, связанных с беспроводной связью. В то же время компания также приобрела 4 патента на кодирование видео (H.266). Еще в мае 2021 года Oppo приобрела у ZTE не менее 47 патентов на беспроводную связь, которые касались базовых станций, терминалов, сетей и беспроводной связи.
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